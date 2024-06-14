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Небензя обвинил секретариат ООН в нарушении равноудаленности от конфликта на Украине

Небензя: в ООН нарушают принцип равноудаленности от конфликта на Украине

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Seth Wenig/AP

Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь идет об украинском конфликте. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, у российской стороны «нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются». Постпред отметил, что то же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности по конфликту на Украине, однако постоянно его нарушает.

Вместе с тем дипломат сказал, что различные специализированные учреждения ООН, в том числе работающие на Украине на правозащитном и гуманитарном направлениях, также далеко не беспристрастны.

Незадолго до этого Небензя заявил, что геополитические риски применения оружия Запада по России будут доведены до сведения стран — членов Совета Безопасности ООН. Он пояснил, что в пятницу, 14 июня, пройдет соответствующее заседание.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица попросил оружие во время заседания организации.

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