В Ростовской области нарушено электроснабжение из-за атаки беспилотников ВСУ

Электроснабжение Морозовского района Ростовской области нарушено в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Он рассказал, что в зону отключения электричества попали несколько населенных пунктов.

Голубев добавил, что власти принимают меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Губернатор сообщал, что массовая атака беспилотников была отражена ночью в Ростовской области силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранним утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе, повреждены резервуары с топливом. В данный момент на месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.