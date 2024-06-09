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В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Гусев объявил ракетную опасность в Воронежской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

Утром 9 июня в Воронежской области объявили о ракетной опасности.

Авиационная опасность в Воронежской области ранее была объявлена 7 июня.

В ночь на 5 июня средства ПВО сбили в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской. Гусев сообщал об отсутствии пострадавших в вверенном ему регионе в результате атаки.

Ранее власти назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ в больницах Белгорода.

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