Дибров о Бузовой: «Дура дурой, а вас-то она перехитрила»

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что над ним смеются друзья-интеллектуалы из-за совместного шоу с Ольгой Бузовой, аргументируя тем, что певица «дура». Об этом знаменитость рассказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Знаете, 25 миллионов ее поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Кто же из нас дурак? Она или вы?» — заявил экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?».

Он признался, что Бузова учит его, как вести соцсети. Знаменитость отметил, что не был знаком с певицей до шоу «Это нормально?» Телеведущий также назвал свой новый проект гениальным, поскольку каждый выпуск состоит из небольших новелл, рассказанных реальными героями.

В январе 2024 года Дибров стал ведущим шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой. В проекте гости делятся на команды — мужскую и женскую— и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян.

В конце мая Дибров рассказал о своих доходах. Он заявил, что не имеет дополнительных доходов, поскольку у него нет ни бизнеса, ни недвижимости.

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