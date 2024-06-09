«Лужа крови в мой рост»: жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на мужа

Глава АНО «Цифровые платформы» и бывший директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин находится в больнице после нападения, рассказала «Газете.Ru» жена пострадавшего Евгения Щельцина. Женщина объяснила, что нападение произошло недалеко от их дома, когда ее супруг гулял с другом Иваном. Пытаясь защитить того от агрессивного мужчины с ножом, он получил три ножевых ранения.

«Мы живем в Северном Измайлово, на Сиреневом бульваре. Рядом парк, везде камеры — у нас дети до одиннадцати иногда гуляют, место спокойное. Мой муж гулял со своим другом после работы. Они сначала сидели у дома, потом пошли провожать его до метро в полдвенадцатого ночи. Им на встречу шли двое граждан — мужчина и женщина. Они вели себя как-то неадекватно, очень шумно. Не могу сказать, что конкретно там было, потому что Арсений не все помнит — у него был шок, он не может все досконально вспомнить. Соседи слышали очень громкие были крики «я тебя убью». Нападавший мужчина как-то сразу стал именно на Ивана агрессивно задираться, в последствии просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения. Арсений пытался его как-то отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца. В итоге соседи стали вызывать «скорую» и полицию. Арсений тоже вызвал «скорую», полицию, находясь весь в крови», — рассказала о подробностях нападения Евгения Щельцина.

После полученных ранений друг Арсения Щельцина скончался в машине скорой помощи. Нападавшие скрылись, однако вскоре были задержаны полицией.

«Мужчина с женщиной скрылись в соседнем доме, по камерам полиция быстро все посмотрела, и вроде как они его в три часа ночи уже задержали. Ее задержали позднее. Скорее всего в наркотическом каком-то опьянении были, либо алкогольном. Сейчас Арсений находится в больнице в послеоперационный период. Его жизни ничего не угрожает, слава богу, идет на поправку. [Врачи] дают положительные перспективы. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови, в мой рост. Поэтому врачи, наверное, ничего уже не смогли сделать, и он просто умер в «скорой», не доезжая», — заключила она.

По данным СМИ, на молодых людей напал лидер и основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Менеджер коллектива Павел Жилов подтвердил «Газете.Ru» эту информацию.

«Подробности драки не знаю. Знаю, что был с девушкой. С кем-то вступил в конфликт. Сейчас в изоляторе временного содержания, завтра суд по мере пресечения», — сказал Жилов.

О нападении на Арсения Щельцина до этого сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. По данным издания, во время прогулки Щельцин и его друг Иван сделали замечание шумной компании, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них достал нож и напал на Ивана, а затем на Арсения.

Ранее в Москве был убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев.