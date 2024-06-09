Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, вышеназванные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.
Накануне на Украине объявляли воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях.
Незадолго до этого взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне объявления воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что в городе зафиксировали взрыв.