В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

В еще одном сообщении он предупредил о ракетной опасности в регионе. Он призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице — зайди в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Днем 9 июня Смирнов также заявлял, что в регионе объявлена ракетная опасность. Накануне стало известно, что украинские войска в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, российские военнослужащие уничтожили 15 беспилотных летательных аппарата противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона.

Ранее министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО отразили атаку беспилотника над территорией Белгородской области.