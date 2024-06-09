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ВСУ обстреляли Новую Маячку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли поселок городского типа Новая Маячка

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

ВСУ обстреляли поселок городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Пострадали два домовладения. Ранения получили два местных жителя. Женщину отправили в Каланчакскую центральную районную больницу. Молодого человека 1998 года рождения спасти не удалось.

До этого Сальдо заявил, что настоящими преступниками являются не солдаты ВСУ, а киевские власти, отдающие приказы.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра.

Крынки депутат охарактеризовала как «кровавый проект» командующего Объединенными силами Юрия Содоля, который, по словам Безуглой, пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.

Ранее Сальдо сообщил о создании новой системы ПВО в Херсонской области.

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