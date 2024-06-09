ВСУ обстреляли поселок городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Пострадали два домовладения. Ранения получили два местных жителя. Женщину отправили в Каланчакскую центральную районную больницу. Молодого человека 1998 года рождения спасти не удалось.

До этого Сальдо заявил, что настоящими преступниками являются не солдаты ВСУ, а киевские власти, отдающие приказы.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра.

Крынки депутат охарактеризовала как «кровавый проект» командующего Объединенными силами Юрия Содоля, который, по словам Безуглой, пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.

Ранее Сальдо сообщил о создании новой системы ПВО в Херсонской области.