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Губерниев назвал Бобровского лучшим вратарем мира

Губерниев назвал голкипера «Флориды» Бобровского лучшим в мире

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IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский на данный момент является лучшим в своем амплуа в мире.

По его словам, 35-летний россиянин уже заслуживает вручения приза «Везина трофи» за игру в регулярном чемпионате!.

«Я очень надеюсь, что Бобровский поднимет над головой Кубок Стэнли. И если НХЛ запрещает ему привозить чашу в Россию — ну что ж, Сергей, приезжай сам!» — заявил Губерниев.

В ночь на 9 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошел в американском городе Санрайз. Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов в матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска, которые были нанесены по его воротам. Он был признан первой звездой поединка.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли — 1:0. Вторая игра серии будет проведена 11 июня также на площадке «Пантерз» в Санрайзе. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. После этого серия на два матча переедет в Эдмонтон.

Ранее Сергей Бобровский был признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».

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