В ФРГ отложили начало мероприятия с участием президента из-за одного предмета

В городе Кёльне, расположенном в западной части Германии, отложен старт мероприятия, приуроченного к 20-й годовщине устроенного неонацистами взрыва, в котором должен был принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, из-за найденного подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.

«Проводится операция в районе Мюльхайм, Кёльн», — указывается в материале.

Согласно данным агентства, сотрудники экстренных служб проверяют подозрительные находки вблизи места проведения мероприятия. Территория вокруг Койперштрассе оцеплена. Уточняется, что старт мероприятия отложен на открытую дату.

В публикации отмечается, что на место прибыли кинологи с собаками для поиска взрывчатых веществ.

Незадолго до этого газета Bild писала, что людей эвакуируют в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Ранее в Вашингтоне эвакуировали штаб-квартиру республиканцев после «подозрительной посылки».