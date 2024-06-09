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В Южной Корее рассказали, сколько длилось вещание K-Pop на границе с КНДР

Yonhap: вещание Южной Кореи на границе с КНДР длилось около двух часов

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Ng Han Guan/AP

Пропагандистское вещание по громкоговорителям, которое Республика Корея запустила на границе с КНДР, длилось около двух часов. Об этом пишет местное агентство Yonhap.

В материале отмечается, что таким образом Сеул ответил на запуск воздушных шаров с мусором со стороны Пхеньяна. Южнокорейские военные не разглашали время начала и конца трансляции. Однако, по информации журналистов, программу запустили в 17:00 по местному времени (11:00 мск) и длилась она порядка двух часов.

При этом вещание осуществлялось с использованием нескольких стационарных устройств, расположенных в пограничной зоне. Более того, авторы статьи обратили внимание на наличие у солдат Республики Корея специальных мобильных громкоговорителей.

«Будет ли дополнительное вещание из громкоговорителей нашей армии, полностью зависит от действий КНДР», — процитировало агентство заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Обозреватели не исключили, что Сеул может возобновить пропагандистское вещание в случае резкой реакции Пхеньяна на его последние действия.

До этого в администрации президента Республики Корея анонсировали возобновление пропагандистского вещания на границе с КНДР. В трансляцию, которую запустили впервые с 2016 года, были включены сводка мировых новостей и K-Pop.

Ранее Сеул приостановил действие соглашения с Пхеньяном в военной сфере из-за северокорейских воздушных шаров с мусором.

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