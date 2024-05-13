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Визит Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал разногласия между странами ЕС

CNN: визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу выявил разногласия внутри ЕС

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Michel Euler/Pool/Reuters

Визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал разногласия, существующие внутри Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что лидеры Сербии и Венгрии Александар Вучич и Виктор Орбан лично приветствовали Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. При этом другие европейские лидеры оказали председателю КНР и его супруге куда более сдержанный прием, отмечает телеканал.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытались давить на китайского лидера, а также заявили, что будут внимательно следить за его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае», – говорится в материале.

Старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества Филипп Ле Корр заявил, что включение Белграда и Будапешта в европейский маршрут Си Цзиньпина смутило Париж, при этом показало, что у КНР есть друзья в Европе.

«Венгрия и Сербия — настоящие друзья, с которыми мы можем вести бизнес», — подчеркнул аналитик.

10 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще в 2009 году, когда он был лидером оппозиции, договорился с Си Цзиньпином, занимавшим тогда пост зампреда КНР, развивать и укреплять отношения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что США введут новые пошлины на товары из Китая.

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