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В Совфеде положительно оценили предложение кандидатуры Лаврова на пост главы МИД

Матвиенко: предложение кандидатуры Лаврова главой МИД подтверждает курс РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Предложение кандидатуры Сергея Лаврова на пост главы министерства иностранных дел Российской Федерации подтверждает преемственность во внешней политике страны. Такое мнение высказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Кандидатуру Лаврова внес президент РФ Владимир Путин.

Матвиенко отметила большой опыт Лаврова в сфере дипломатии.

«Это человек известный и уважаемый не только у нас в стране, но и за рубежом», — заявила спикер Совфеда.

Парламентарий также подчеркнула важность независимой политики России, отметив, что эта страна является лидером построения многополярного мира. По ее словам, позицию РФ на международной арене отстаивает МИД и важно, чтобы ведомство возглавлял опытный профессионал и патриот.

В пресс-службе Совфеда уточнили, что открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Совфедом делаться не будет, всю содержательную часть представят в информационном письме, которое будет направлено президенту Владимиру Путину вместе с постановлением палаты.

Постановление будет приниматься на пленарном заседании Верхней палаты парламента 14 мая.

Ранее Лавров заявил, что РФ готова к решению украинского кризиса на поле боя.

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