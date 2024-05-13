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Лавров посчитал конференцию по Украине формой ультиматума для России

Лавров заявил, что конференция в Швейцарии сводится к ультиматуму для РФ

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Об этом заявил кандидат на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Конференция… сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России», — сказал Лавров.

Он сравнил эту ситуацию с двоечником, которого вызывают на педсовет и объявляют «приговор». По его словам, так ни с кем нельзя разговаривать, «а тем более с нами».

До этого первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что конференция в Швейцарии без участия России является фикцией.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет.

Ранее в Швейцарии признали, что решить украинский кризис без РФ нельзя.

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