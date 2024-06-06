Россия больше всех в мире страдает от телефонных мошенников

Граждане России лидируют в мире по масштабам ущерба, понесенного от телефонных мошенников. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», — сказал Кузнецов.

За последние девять лет, отметил он, редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами.

За первый квартал 2024 года мошенники, как сообщал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, попытались украсть у россиян около двух триллионов рублей, но смогли выманить только четыре миллиарда.

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