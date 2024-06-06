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Начальную школу закрыли из-за таинственного отравления более 60 учеников за три дня

Во Франции более 60 учеников начальной школы отравились по неизвестной причине

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Shutterstock

Загадочное отравление поразило более 60 учеников начальной школы на северо-востоке Франции за три дня, сообщает Le Figaro.

Первые пострадавшие обратились за медицинской помощью 30 мая, когда 21 ребенка и одного взрослого внезапно одолели рвота и зуд по дороге в столовую школьного комплекса в департаменте Марна. Тогда были госпитализированы двое учеников и один взрослый, чуть позже их отпустили домой. Остальные школьники вернулись к занятиям, но на следующий день все повторилось. Те же симптомы вновь появились у двадцати детей во второй половине дня. На этот раз в больницу доставили 22 из 170 учеников начальной школы.

«Уровень CO2 у всех превышал 4%», — заявили в префектуре.

После этого мэр объявил, что с 3 июня школа будет закрыта. Учеников разместили в местном общественном центре и колледже, однако недомогание, сопровождающееся повторяющимися симптомами, настигло детей и там. После очередного обследования 10 детей и один взрослый были доставлены в больницу.

Точная причина массового заболевания пока не установлена. Одна из возможных версий, которую рассматривают специалисты, — отравление угарным газом. Также изучаются варианты отравления пыльцой. В префектуре отметили, что внутри школьных зданий и столовых, а также вдоль маршрута, по которому ходят школьники, будет организовано «долгосрочное наблюдение».

Ранее полиция начала расследование серии странных отравлений школьниц в Иране.

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