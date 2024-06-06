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Глава Минэкономразвития рассказал об уровне роста экономики РФ

Глава Минэкономразвития Решетников рассказал об уровне роста экономики в 2,8%

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Текущая динамика ВВП России позволяет говорить о том, что российская экономика движется по прогнозной траектории роста в 2,8% в 2024 году. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников на полях ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Апрель, очищенный от сезонности, продемонстрировал рост на 0,2% к марту, в пересчете на год это 2,4%. Это нормальные темпы в условиях низкой безработицы», — сказал он.

Решетников также добавил, что экономика адаптируется, продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поручение войти в четверку крупнейших экономик мира выполнено, вдобавок эта сложная задача была решена в условиях сильнейшего санкционного давления со стороны Запада.

Незадолго до этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности (ППС) благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых правительством в период ковидных ограничений и санкций Запада.

Ранее Путин рассказал о росте российской экономики.

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