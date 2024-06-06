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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ заявило об уничтожении дрона ВСУ в Белгородской области

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа засекли около 13:40 мск. После этого в регионе сработали средства ПВО и ликвидировали воздушную цель.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

6 июня белгородское село Репяховка подверглось атаке украинского FPV-дрона. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадала одна местная жительница. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью, но отказалась от госпитализации. Ожидается, что она продолжит получать лечение амбулаторно.

В тот же день беспилотник ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа Белгородской области. Летательный аппарат упал во внутреннем дворе и взорвался, из-за чего пострадал один мужчина. Им оказался заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Максим Моисеев, коллеги доставили его в больницу с контузией.

Ранее украинский дрон сбросил взрывоопасные предметы (ВОП) на предприятие в Белгородской области.

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