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Автомобили Lada перейдут на новую цифровую экосистему

«АвтоВАЗ» вместе с партнерами создаст новую цифровую экосистему для Lada

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» совместно с компаниями «Итэлма» и «Ростелеком» создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Подписание соглашения — наш совместный шаг к укреплению технологического суверенитета российской автомобильной отрасли. Совместно мы будем работать над ИТ-продуктами, которые сделают автомобили Lada еще более удобными и безопасными», — заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Отмечается, что в рамках партнерства будет осуществляться совместная разработка, тестирование, внедрение и развитие операционной системы «Аврора» для мультимедийных устройств автомобиля, а также «механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции АО «АвтоВАЗ», а также создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему».

В рамках проекта интеллектуальные транспортные системы «Ростелекома» будут взаимодействовать с автомобилями Lada через компоненты, выпущенные компанией «Итэлма».

Ранее глава «КАМАЗа» жестко раскритиковал игрока рынка за сверхдоходы.

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