В Минфине рассказали про активный обмен замороженных иностранных активов

Процесс обмена замороженных иностранных активов России идет достаточно активно. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока рано говорить о втором или следующих этапах, потому что надо дождаться, пока пройдет основной этап. Насколько мне известно, процесс идет достаточно активно, есть интерес с обоих сторон», — отметил Чебесков.

Российские власти ранее заявляли о планах по обмену замороженных в странах Запада российских активов на активы иностранных компаний, оставшиеся в России после ухода части зарубежного бизнеса. Детали этого процесса пока не раскрываются, однако, судя по словам Чебескова, обмен уже происходит и вызывает интерес как с российской, так и с иностранной стороны.

В конце мая зампред Центробанка Филипп Габуния сообщил, что российские инвесторы подали более 1 млн заявок на разморозку активов.

Ранее была названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream.