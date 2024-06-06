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В США провели новый тестовый пуск ракеты Minuteman III

США провели второй за несколько дней тестовый пуск ракеты Minuteman III

США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз базы космических сил США «Ванденберг».

«Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года», — рассказали представители «Ванденберга».

4 июня США заявили, что провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

5 июня после многих лет задержек и провалов на испытаниях Starliner наконец-то смог взлететь с людьми на борту. Трансляция пуска велась в аккаунте NASA в соцсети X. Если все пройдет удачно, корабль дополнит Crew Dragon Илона Маска и позволит доставлять людей и грузы на МКС. Вероятно, больше всего в благополучном исходе миссии заинтересован топ-менеджмент Boeing. На фоне новостей о том, что у новых лайнеров компании отваливаются люки на лету, успех Starliner пойдет на пользу ее репутации.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем США проводить пуски ракет Minuteman.

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