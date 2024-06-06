В США провели новый тестовый пуск ракеты Minuteman III

США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз базы космических сил США «Ванденберг».

«Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года», — рассказали представители «Ванденберга».

4 июня США заявили, что провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

5 июня после многих лет задержек и провалов на испытаниях Starliner наконец-то смог взлететь с людьми на борту. Трансляция пуска велась в аккаунте NASA в соцсети X. Если все пройдет удачно, корабль дополнит Crew Dragon Илона Маска и позволит доставлять людей и грузы на МКС. Вероятно, больше всего в благополучном исходе миссии заинтересован топ-менеджмент Boeing. На фоне новостей о том, что у новых лайнеров компании отваливаются люки на лету, успех Starliner пойдет на пользу ее репутации.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем США проводить пуски ракет Minuteman.