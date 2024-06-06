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В Грузии захотели наладить отношения с США

Премьер Кобахидзе заявил о желании Грузии нормализовать отношения с США

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Вашингтону необходима перезагрузка отношений на фоне ситуации с принятием закона об иностранных агентах. Его слова приводит «Интерфакс».

«Наш интерес и желание — оздоровить грузино-американские отношения. Мы к этому готовы и ждем встречных шагов с американской стороны», — заявил Кобахидзе.

По его словам, для Грузии важна военная помощь от Соединенных Штатов и стороны в этом вопросе должны действовать прагматично. В то же время Кобахидзе указал, что заявление из Вашингтона о том, что финансовая помощь Тбилиси может быть приостановлена из-за закона об иноагентах, имеет подтекст.

«Один из бывших послов США Ян Келли в беседе со мной заявил, что финансовая помощь США Грузии осуществляется в основном с помощью неправительственных организаций. Когда речь идет о финансировании неправительственных организаций, я бы не назвал это помощью государству», — сказал премьер Грузии.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США введут визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иноагентах.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу. Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в Грузии назвали предательством слушания в конгрессе США по ситуации в Тбилиси.

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