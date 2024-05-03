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В Кремле прокомментировали обвинения РФ в глушении сигнала GPS

Песков отреагировал на обвинения России в глушении сигнала GPS

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Михаил Метцель/РИА Новости

В Кремле прокомментировали обвинения РФ в глушении сигнала GPS. Ответил на вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Информация очень техническая и специального назначения, лучше обращайтесь в наш Минтранс, здесь я не располагаю информацией на этот счет», — ответил Песков.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту в ночь на пятницу из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию.

В марте финское агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что в 2023 году количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS выросло в несколько раз.

Позже страны Балтии обвинили Россию в подавлении GPS в регионе. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» РФ и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

Ранее сообщалось, что Эстония поднимет вопрос о сбоях GPS на уровне ЕС и НАТО.

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