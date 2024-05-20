В Белгородской области сбили запущенный ВСУ реактивный снаряд

Российские военные утром 20 мая уничтожили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата и один реактивный снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на приграничный регион. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 11.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением РСЗО «Ольха» и БПЛА самолетного типа», — говорится в релизе ведомства.

По данным министерства, два дрона ВСУ и один реактивный снаряд были сбиты и уничтожены в небе дежурными средствами ПВО, дислоцированными на территории Белгородской области.

Российский регион регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным обстрелам со стороны Украины. В Белгороде регулярно, зачастую по несколько раз в день, включают сирену ракетной опасности.

17 мая на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин высказался о том, что армия страны начала наступление на харьковском направлении, чтобы отодвинуть силы ВСУ вглубь региона и прекратить обстрелы своих приграничных территорий, в том числе Белгорода.

Взятие населенных пунктов в приграничной зоне Харьковской области, украинского региона, граничащего с Белгородской областью России, также называют процессом создания «санитарной зоны».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.