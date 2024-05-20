В Кремле рассказали, будет ли ответ на обстрелы Белгорода

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных новых шагах России в ответ на обстрелы Белгорода. Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны.

«Хочу обратить внимание на заявление президента в Китае. Он информировал о продолжении операции по созданию санитарной зоны», — сказал Песков на брифинге.

17 мая президент России, отвечая на вопросы журналистов в китайском городе Харбин, объяснил наступление РФ под Харьковом созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Вооруженных сил Украины.

«В зоне специальной военной операции мы создаем буферную зону с приграничными регионами Российской Федерации, мы это уже делаем», — сказал Путин.

До этого военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что санитарная зона» должна распространяться вглубь территории Украины на 300 км, что обусловлено дальностью имеющегося в ее распоряжении дальнобойного оружия.

Ранее для защиты Белгорода призвали создать санитарную зону.