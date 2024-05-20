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В Кремле ответили на вопрос об участии РФ в расследовании деталей гибели Раиси

Песков: Иран не обращался к РФ за помощью в расследовании деталей гибели Раиси

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Иранская сторона пока не обращалась к Москве с просьбой помочь в расследовании обстоятельств гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов от иранских друзей (с просьбой помочь в расследовании) не поступало», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также рассказал, что пока не располагает информацией о возможном участии российской стороны в церемонии похорон Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее в Иране объявили дату первого после гибели Раиси заседания парламента.

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Крушение вертолета Раиси
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