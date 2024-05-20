Сотрудников МВД обвинили в «полицейском беспределе» в баре Рязани. Об этом во «ВКонтакте» сообщает юридическое агентство »ВЫ правы».

По информации агентства, инцидент произошел в ночь на 18 мая в баре Chilli's bar. Трое нетрезвых сотрудников МВД не при исполнении попытались пройти в заведение, однако охрана их не пропустила. Отмечается, что один из правоохранителей находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После этого мужчины, воспользовавшись служебным положением, вызвали на место четыре экипажа полиции, сообщает юридическое агентство. Правоохранители ворвались в бар и стали «бросаться с кулаками» на сотрудников, а также разбили посуду. Из заведения под предлогом проверки документов выгнали всех посетителей, однако в результате документы не проверяли.

»<...> фактически незаконно закрыли заведение, испортили людям отдых, и самое главное, отвлекли аж 4 экипажа полиции от работы, где-то людям нужна помощь, а они в это время охраняют беспредельщиков», — сообщается в публикации.

Ранее конфликт двух мужчин в российском баре закончился поножовщиной.