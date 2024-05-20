Россиянину, имитировавшему стрельбу по мемориалу, вынесли приговор

В приморском Артеме блогер, который имитировал стрельбу по мемориальной доске, отправится в колонию. Суд признал его виновным по статье «Хулиганство» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2022 года у дома 85 по Светланской улице во Владивостоке. Мужчина имитировал расстрел из гранатомета мемориальной доски в честь 100-летия проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса и записал это на камеру, а позже разместил видео в сети.

На записи приморец держит в руках орудие, направляет его на памятную табличку и затем показывает, будто стреляет.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к одному году условно, но прокуратура опротестовала это решение. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал срок с условного на реальный и увеличил его. Осужденный проведет три года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Ранее неизвестные осквернили мемориал у братской могилы в Ленобласти.