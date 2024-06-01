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В Белгороде и области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в городе и области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении городской администрации.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил остекление в пяти квартирах.

Минобороны РФ сообщало, что 31 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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