В Белгороде и области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении городской администрации.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил остекление в пяти квартирах.

Минобороны РФ сообщало, что 31 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.