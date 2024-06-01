В Черкесске из-за непогоды отменены мероприятия по случаю Дня защиты детей. Об этом мэрия Черкесска сообщила в своем Telegram-канале.

«Все мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, переносятся на другую дату», — говорится в сообщении.

В городской администрации добавили, что опубликуют дополнительную информацию на сайте мэрии, в социальных сетях и средствах массовой информации.

До этого жительница Черкесска Раиса Арнаутова рассказала «Газете.Ru», что в городе выпал град размером с куриное яйцо, шиферные крыши превратились в решето.

По словам, женщины, несмотря на сумерки, в городе идут восстановительные работы. Жители своими силами чинят сорванные крыши, закрывают подручными средствами выбитые стекла на окнах.

31 мая на Карачаево-Черкессию обрушился шквалистый ветер и град. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что в больницу попали шестеро пострадавших.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.