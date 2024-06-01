В ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Газе и готово рассматривать любые предложения, ведущие к полному прекращению огня и выводу израильской армии из анклава. Об этом говорится в заявлении радикального движения, сообщает ТАСС.

«ХАМАС положительно оценивает высказанный сегодня призыв президента США Джо Байдена к постоянному прекращению огня, выводу [израильских] оккупационных сил из сектора, восстановлению анклава и обмену заложников» на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля», – следует из текста сообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил о деталях сделки между Израилем и движением ХАМАС, которая предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. Администрация Белого дома уверена, что находящийся на рассмотрении новый проект сделки может привести не только к временному прекращению огня в анклаве, но и к более прочным договоренностям Израиля и ХАМАС.

В свою очередь, Израиль надеется, что сделка по Газе позволит освободить заложников и уничтожить ХАМАС.

Ранее Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе.