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В ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе

ХАМАС: движение готово рассмотреть предложения о полном прекращении огня в Газе

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Khaled Abdullah/Reuters

Палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Газе и готово рассматривать любые предложения, ведущие к полному прекращению огня и выводу израильской армии из анклава. Об этом говорится в заявлении радикального движения, сообщает ТАСС.

«ХАМАС положительно оценивает высказанный сегодня призыв президента США Джо Байдена к постоянному прекращению огня, выводу [израильских] оккупационных сил из сектора, восстановлению анклава и обмену заложников» на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля», – следует из текста сообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил о деталях сделки между Израилем и движением ХАМАС, которая предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. Администрация Белого дома уверена, что находящийся на рассмотрении новый проект сделки может привести не только к временному прекращению огня в анклаве, но и к более прочным договоренностям Израиля и ХАМАС.

В свою очередь, Израиль надеется, что сделка по Газе позволит освободить заложников и уничтожить ХАМАС.

Ранее Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе.

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