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«Порву любого»: в Петрозаводске мужчину обвинили в избиении своей собаки, он все отрицает

Жительница Петрозаводска уличила мужчину в избиении собаки, он отверг обвинения

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freepik.com

В Петрозаводске женщина рассказала, что видела, как хозяин избивает малинуа, тот отверг обвинения в жестоком обращении с животным. Об этом пишет издание Gubdaily.

По словам местной жительницы, инцидент произошел 27 мая в районе Ключевая, когда она гуляла вечером около железной дороги. Женщина утверждает, что увидела впереди мужчину, который постоянно одергивал свою бельгийскую овчарку.

«Я обратила на это внимание, так как рывки были достаточно сильные», — объясняет свидетельница.

Она пояснила, что собака стала бегать вокруг, когда хозяин ее отпустил с поводка, но в какой-то момент столкнулась с велосипедистом. После этого владелец проявил по отношению к животному немотивированную агрессию.

«Хозяин взял на поводок, просто поднял в воздух по дуге и кинул бедолагу на землю, при этом пиная ногами. И так раза два-три. Я крикнула: «Что вы делаете!?» Но вряд ли он услышал, так как расстояние было большое», — написала женщина в соцсетях.

На пост отреагировали жители района, которые предположили, кто может быть хозяином малинуа, и заявили, что сами не раз видели, как он бьет ее. Однако мужчина, которого заподозрили в жестоком обращении, отверг все обвинения.

«Это все ложные фантазии. Описание событий не соответствует действительности. Все было абсолютно не так...Я за него любого порву сам кого хочешь», — заявил журналистам хозяин пса.

Мужчина утверждает, что никогда не бил собаку и в тот день лишь потянул животное за поводок после негативной реакции велосипедиста, оказавшегося поблизости. Хозяин пса считает, что соседи оклеветали его, потому что он часто делает им замечания. Петрозаводчанин заявил о намерении подать иск о защите чести и достоинства.

Ранее в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.

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