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Еще в двух украинских регионах объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена еще в двух украинских регионах

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Еще в двух регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что сирены прозвучали в Одесской и Черкасской областях страны.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога. Через 10 минут тревогу отменили.

Также назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщал, что в Херсоне произошли взрывы.

В ночь на 31 мая несколько взрывов произошло в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщало украинское издание «Общественное».

«Страна.ua» сообщала, что в Одессе также произошли взрывы.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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