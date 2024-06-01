«Аль-Хилияль» обыграл «Аль-Наср» Роналду в финале Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Хилияль» обыграл «Аль-Наср», за который играет португалец Криштиану Роналду, в финале Кубка Саудовской Аравии.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Аль-Хилияль» победил со счетом 5:4.

В самом начале первого тайма счет в матче открыл футболист «Аль-Хиляля» Александр Митрович. Под занавес игры счет сравнял Айман Яхья.

Стоит отметить, что на 56-й минуте игры был удален вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина. В конце матча были удалены игроки «Аль-Хилияля» Али Аль-Булайхи и Калиду Кулибали.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам.