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Стало известно, что у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

Экс-советник НАТО Бо: у Запада нет стратегии выхода из украинского конфликта

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Global Look Press

Запад не имеет представления о том, как выйти из украинского конфликта, Киев также не имеет стратегии выхода из кризиса. Об этом заявил экс-советник НАТО Жак Бо в интервью You Tube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода (из конфликта. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

По мнению Бо, западные союзники Украины обманывают сами себя, заявляя о возможной победе Киева в вооруженном конфликте с Россией.

До этого газета The Economist сообщала, что армия России с легкостью добирается до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они не в силах дать отпор. В материале указывалось, что у украинской армии нет средств для подавления наступления пехоты, в связи с этим ВС РФ с легкостью приближаются к ее позициям.

Ранее Лавров заявил, что Россия не приостановит спецоперацию в случае переговоров с Украиной.

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