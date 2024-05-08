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Военный эксперт предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ на 9 Мая

Военкор Шлепченко: ВСУ могут устроить провокации на 9 Мая

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Shutterstock

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv предупредил о возможных провокациях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 9 Мая. По его мнению, противник может применить как беспилотники, так и дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS.

«По новым регионам отработать могут вообще всем, что у них есть, а по нашей так называемой международно признанной территории России, скорее всего, будут пуски беспилотников. То есть это такой вариант, чтобы перебить нам праздничную повестку», — сказал Шлепченко.

По его оценке, главным объектом внимания противника остается инфраструктура России, в том числе Крымский мост, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и электроподстанции.

Опасения относительно возможных провокаций со стороны ВСУ на 9 Мая выразил и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор подчеркнул, что важно усилить меры безопасности во время национальных праздников, особенно в День Победы.

Он напомнил, что уже имеются случаи нарушения границ Российской Федерации со стороны Украины, и подчеркнул, что необходимо принимать все возможные меры для обеспечения безопасности народа.

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.

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