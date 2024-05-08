Политолог объяснил, почему дипломатам США запретили ходить на инаугурацию Путина

Не стоит искать второй смысл или конспирологическую логику в решении Вашингтона не пускать сотрудников посольства США на инаугурацию президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, Белый дом попросту опасался, что за представителями Соединенных Штатов на церемонию сбегутся и остальные западные послы.

«Решение США пропустить инаугурацию — техническое, политическое. Они посчитали, что будут в более выигрышной ситуации, если там никто не появится, чем если там появятся они, и потом за ними цепочкой быстренько приедут все остальные», — сказал Маркелов.

При этом он обратил внимание, что несмотря на отсутствие американских дипломатов на инаугурации Путина, США заявили, что будут работать с президентом.

Об указании посольству США в Москве не ходить на инаугурацию Путина сообщила накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

7 мая Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо по случаю прошедшей инаугурации.