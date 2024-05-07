Политолог: Россия ответит на атаку Украины доведением до «шокового состояния»

В случае атаки Вооруженных сил Украины от России последует жесткий ответ, заявил политолог Евгений Михайлов. Так он в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения о подготовке Киевом удара по территории РФ 50 дронами и десятками дальнобойных ракет.

Напомним, накануне стало известно о подготовке Киевом массированного удара по территории России, по данным RT, он планировался на утро 7 мая. В материале отмечалось, что сначала ВСУ планируют запустить дроны, израсходовав ресурсы ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели.

Политолог отметил, что в последние дни появились слухи о возможной атаке ВСУ по российской территории с 8 на 9 мая. Подобные сообщения и соответствующие заявления украинских политиков, по его словам, привели к более тщательной подготовке систем ПВО.

«В целом 50 дронов — большая сила, чтобы отвлечь внимание ПВО. Но уверен, что Россия отразит атаку и ответит так, что украинская экономика впадет в шоковое состояние», — заявил Михайлов.

Политолог также вспомнил сообщения западных политиков о якобы истощении запасов ракет у России, заявив, что на самом деле точной информацией об этом никто не обладает. При этом он все-таки не исключил вероятной атаки со стороны Украины, отметив, что действующий украинский президент Владимир Зеленский по сути не является легитимным, а значит «способен решиться на любой удар».

Ранее в Совбезе РФ объяснили, зачем Украина анонсировала массовую атаку.