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Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Испанец Надаль проиграл немцу Звереву в первом круге «Ролан Гаррос»

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Mike Segar/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог пройти дальше первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В первом матче турнира представитель Испании проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву. Поединок, который продолжался 3 часа 4 минуты, завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Надаль не сумел выиграть ни одной партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следующим соперником Зверева на «Ролан Гаррос» станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде; двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде; победитель 24 турниров ATP (из них 22 в одиночном разряде).

Стоит отметить, что Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой.

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