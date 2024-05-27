Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы сообщили об атаке на два американских эсминца

Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца и три коммерческих судна

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море два эсминца Военно-морских сил США. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море», — заявил представитель хуситов.

По его словам, операции успешно достигли своих целей.

Сариа также заявил, что хуситы атаковали три коммерческих судна — Larego Desert и MSC Mechela в Индийском океане и Minerva Lisa в Красном море.

15 мая Сариа также заявил, что движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по эсминцу Соединенных Штатов в Красном море. Он отмечал, что удар был нанесен несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море. Помимо этого, как отметил представитель хуситов, йеменские повстанцы нанесли удар по торговому судну Destiny, шедшему в порт Израиля. По обоим объектам — Destiny и Mason — были зарегистрированы попадания.

Ранее США и Британия нанесли серию ударов по йеменскому аэропорту Ходейды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами