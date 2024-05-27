Хуситы сообщили об атаке на два американских эсминца

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море два эсминца Военно-морских сил США. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море», — заявил представитель хуситов.

По его словам, операции успешно достигли своих целей.

Сариа также заявил, что хуситы атаковали три коммерческих судна — Larego Desert и MSC Mechela в Индийском океане и Minerva Lisa в Красном море.

15 мая Сариа также заявил, что движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по эсминцу Соединенных Штатов в Красном море. Он отмечал, что удар был нанесен несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море. Помимо этого, как отметил представитель хуситов, йеменские повстанцы нанесли удар по торговому судну Destiny, шедшему в порт Израиля. По обоим объектам — Destiny и Mason — были зарегистрированы попадания.

Ранее США и Британия нанесли серию ударов по йеменскому аэропорту Ходейды.