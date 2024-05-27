Лавров прокомментировал намерения президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Лавров согласился с ранее высказанным на этот счет мнением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как [Эстония] это будет делать. Добавить нечего», — сказал Лавров.

26 мая президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна «сделает все возможное, чтобы поставить РФ на колени». Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

Днем позже высказывание Кариса прокомментировала официальный представитель МД РФ Мария Захарова. «А как это? Пусть покажет», — сказала она.

В стороне не остался и глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов, который назвал президента Эстонии «политической блохой».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, нужно ли РФ отвечать на дерзкие заявления Эстонии.