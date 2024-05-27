Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал намерения президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Лавров: было бы забавно посмотреть, как Эстония будет это делать

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Лавров согласился с ранее высказанным на этот счет мнением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как [Эстония] это будет делать. Добавить нечего», — сказал Лавров.

26 мая президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна «сделает все возможное, чтобы поставить РФ на колени». Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

Днем позже высказывание Кариса прокомментировала официальный представитель МД РФ Мария Захарова. «А как это? Пусть покажет», — сказала она.

В стороне не остался и глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов, который назвал президента Эстонии «политической блохой».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, нужно ли РФ отвечать на дерзкие заявления Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами