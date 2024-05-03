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Политолог объяснил, почему уничтожение репутации МУС выгодно России

Политолог Перла: подрыв США репутации МУС выгоден России

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Shutterstock

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Израиль ждет от Запада давления на Международный уголовный суд (МУС) после сообщений о возможной выдаче ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Данная история, по словам эксперта, демонстрирует отношение гегемона к международному праву.

«Так что история про Израиль, демократов, республиканцев, МУС и Евросоюз — это история сложных любовных взаимоотношений жабы и гадюки. Или история, в которой «оба хуже», — никому сочувствовать не нужно, идут разборки между двумя сортами зла, равно отвратительными», — сказал Перла.

Для России же противостояние Запада и МУС выгодно, поскольку это является лишним подтверждением того, что американцы фактически подмяли под себя международное право, о чем Москва заявляет как минимум с 2007 года, заключил политолог.

29 апреля Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

Американский телеканал NBC сообщал, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, главы минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства.

Ранее в конгрессе США пригрозили МУС ответом из-за Израиля.

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