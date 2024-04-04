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Жители Украины назвали самую большую угрозу для страны

«Украинская правда»: 51% украинцев сочли коррупцию наибольшей угрозой для страны

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Global Look Press

Больше половины жителей Украины считают коррупцию во власти самой большой угрозой для развития страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием «Украинская правда».

Согласно исследованию, о негативном влиянии коррупции на развитие Украины высказался 51% респондентов. Еще 46% высказались об угрозе развитию Украины из-за конфликта с Россией, а 11% увидели угрозу в экономическом кризисе, инфляции и снижении уровня жизни.

Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В опросе участвовали две тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Опрос социологической группы «Рейтинг» также показал, что уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%.

До этого сообщалось, что доля критикующих политику Киева украинцев впервые с 2022 года превысила 50%, в декабре 2023 года не одобряли действия властей 46% жителей Украины.

Ранее Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации.

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