Жители Украины назвали самую большую угрозу для страны

Больше половины жителей Украины считают коррупцию во власти самой большой угрозой для развития страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием «Украинская правда».

Согласно исследованию, о негативном влиянии коррупции на развитие Украины высказался 51% респондентов. Еще 46% высказались об угрозе развитию Украины из-за конфликта с Россией, а 11% увидели угрозу в экономическом кризисе, инфляции и снижении уровня жизни.

Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В опросе участвовали две тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Опрос социологической группы «Рейтинг» также показал, что уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%.

До этого сообщалось, что доля критикующих политику Киева украинцев впервые с 2022 года превысила 50%, в декабре 2023 года не одобряли действия властей 46% жителей Украины.

Ранее Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации.