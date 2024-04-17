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Фицо назвал условие поддержки Словакией военной помощи Украине

Фицо: Словакия на саммите ЕС поддержит помощь Киеву лишь на двусторонней основе

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите ЕС в апреле окажет поддержку предоставления военной помощи Киеву сугубо на основе двусторонних отношений, то есть между странами-членами Евросоюза и Украиной. Об этом сообщает местное агентство TASR со ссылкой на главу словацкого кабмина.

«Самое главное для Словакии на предстоящем внеочередном саммите Европейского совета – гарантировать, что военная помощь Украине является двусторонним вопросом», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, премьер-министр подчеркнул, что саммит, который состоится 17-18 апреля, будет посвящен в первую очередь единому рынку ЕС, а также ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

До этого Фицо заявил, что Украина может высказать желание о вступлении в Североатлантический альянс, однако Братислава не намерена ратифицировать документы о ее принятии в НАТО, поскольку Словакия заинтересована в нейтральном статусе страны.

Ранее Фицо предупредил, что Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс.

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