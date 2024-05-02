В Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине

На фоне успехов российской армии и регулярного отступления Вооруженных сил Украины правительства стран Европы и Соединенных Штатов обеспокоены тем, что Владимир Путин якобы планирует испытать решимость Запада и бросить вызов странам Балтии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как следует из текста, западные чиновники называют одними из возможных целей России город Нарва в Эстонии, Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, а также русскоязычные районы Латвии.

В материале также отмечается, что страны Балтии отдают отчет, что в случае конфликта им нечего будет противопоставить России. Так, в Эстонии проживает 1,4 млн человек, почти треть из которых говорят на русском языке. Поэтому страна может рассчитывать исключительно на помощь НАТО, пишут авторы.

«Если здесь начнётся война, она не будет такой, как на Украине, потому что мы крошечная страна. Всё наше население меньше, чем численность российской армии. НАТО пришлось бы защищать нас», — цитирует WSJ мэра Нарвы Яана Тоотса.

В то же время отмечается, что в Балтии не ожидают нападения со стороны России в ближайшем будущем. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказал точку зрения, что Москва не намерена участвовать в нескольких конфликтах параллельно. WSJ также напоминает о заявлениях Владимира Путина, в которых он отверг возможность атак на соседние государства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее в Минобороны опровергли наличие у России планов нападать на страны НАТО.