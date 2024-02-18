В США заявили о приближении финального поражения ВСУ

Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, Вооруженные силы Украины потерпели сокрушительное поражение, потеряв город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как считает эксперт, у ВСУ не осталось никаких американских ресурсов, они не имеют достаточного запаса людской силы, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска.

«Полагаю, что мы подошли к финалу, потому что Украина терпит поражение не в одном месте, ей приходится отводить войска из различных районов», — продолжил он.

Джонсон также сказал, что у ВС РФ есть достаточное количество военнослужащих, чтобы легко использовать бреши на позициях противника. При этом у украинской армии отсутствует поддержка с воздуха, которая могла бы помочь дать отпор, а по их местам запуска ракет и аэродромам наносятся серьезные удары, отметил он.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что к сентябрю 2024 года в состав России могут войти Одесса, Николаев, Харьков и Днепр на фоне сложного положения ВСУ на поле боя.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.