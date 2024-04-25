Немецкий бизнесмен раскрыл, зачем США выделили военную помощь Украине

Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что путем предоставления военной помощи Украине президент США Джо Байден пытается оттянуть поражение Киева до окончания президентских выборов в стране. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, все, что сделал Джо Байден, – это получил шанс отсрочить «неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов».

Действующий глава государства избрал подобную тактику, чтобы оппоненты не могли предъявлять ему поражение в конфликте на Украине, считает Дотком. Для достижения своих целей Байден не намерен жалеть украинцев, подчеркнул предприниматель.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине.

Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Он отметил, что «поставки начнутся немедленно».

Ранее стало известно, как Байдену удалось согласовать помощь Украине.