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Немецкий бизнесмен раскрыл, зачем США выделили военную помощь Украине

Бизнесмен Дотком: Байден хочет отсрочить поражение Киева до конца выборов в США

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Shannon Stapleton/Reuters

Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что путем предоставления военной помощи Украине президент США Джо Байден пытается оттянуть поражение Киева до окончания президентских выборов в стране. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, все, что сделал Джо Байден, – это получил шанс отсрочить «неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов».

Действующий глава государства избрал подобную тактику, чтобы оппоненты не могли предъявлять ему поражение в конфликте на Украине, считает Дотком. Для достижения своих целей Байден не намерен жалеть украинцев, подчеркнул предприниматель.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине.

Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Он отметил, что «поставки начнутся немедленно».

Ранее стало известно, как Байдену удалось согласовать помощь Украине.

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