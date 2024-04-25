Стало известно, как Байдену удалось согласовать помощь Украине

Законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 61 млрд удалось согласовать благодаря специальному плану президента США Джо Байдена и его сторонников. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как следует из текста, в конце февраля 2024 года Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев законодательных органов в Белый дом, чтобы обсудить сопротивление палаты представителей выделению средств Киеву. Изначально темой встречи заявлялась предотвращение возможного шатдауна, однако целью являлось давление на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обрисовали перед Джонсоном мрачную перспективу поражения Украины без немедленной поддержки США, указав на «историческую важность» момента, отмечается в материале.

После этого спикер палаты представителей поговорил с президентом США один на один, говорится в тексте.

Позже Байден поручил своим подчиненным регулярно объяснять Джонсону, чем обернется для Европы поражения Украины. Отмечается, что речь шла не о критике действий спикера, а о значимости исторического момента.

Вскоре после этого Джонсон убедился в необходимости выделения помощи Украине, пишет WP.

Ранее США обвинили в поддержке войны из-за нового пакета помощи Украине.