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Байден пообещал, что США «не склонятся» перед Россией

Байден заявил, что США будут поддерживать друзей и не склонятся перед Путиным

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет поддерживать друзей и не склонится перед Россией и ее руководством. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден после подписания законопроекта по помощи союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань.

Президент Штатов также добавил, что после Украины Россия якобы может напасть на одного из союзников американцев по НАТО.

До этого Байден уточнил, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины будет включать в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику. По его словам, поставки начнутся в ближайшие часы. Подробнее о вооружении, которое Соединенные Штаты планируют поставить Украине, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили, что не будут бесконечно выписывать чеки Украине

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