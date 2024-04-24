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Лукашенко заявил, что сам решает с Путиным, как использовать ядерное оружие

Лукашенко: это наше дело с Путиным, как использовать ядерное оружие

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это его с российским лидером Владимиром Путиным дело, как использовать ядерное оружие. Его слова приводит БелТА.

Он отметил, что в новой военной доктрине не прописан механизм использования ядерного оружия.

«Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», — сказал он.

До этого Лукашенко заявил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Он отметил, что тактическое ядерное оружие Штатов размещено на авиабазах Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов. Лукашенко также подчеркнул, что до применения стратегического ЯО на Западе дойдут вряд ли, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой».

Ранее Лукашенко стал главой Всебелорусского народного собрания.

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